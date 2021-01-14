Устюгов выиграл спринт на Кубке России, Ардашев и Вахрушев — в тройке
В Кирово-Чепецке завершился первый соревновательный день третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам.
Мужчины выясняли сильнейшего в классическом спринте. Победителем стал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, только недавно вылечившийся от коронавируса.
Второе и третье место заняли представители Татарстана Сергей Ардашев и Евгений Вахрушев, завоевав серебряные и бронзовые медали Кубка страны.
У женщин первенствовала Анастасия Москаленко.
Спринт. Мужчины
1. Сергей Устюгов — 4.40,79;
2. Сергей Ардашев — +2,11;
3. Евгений Вахрушев — +4,93.
Спринт. Женщины
1. Анастасия Москаленко — 4.17,17;
2. Ольга Кучерук — +1,42;
3. Лидия Дуркина — +2,27.
Напомним, ранее россиянин Александр Большунов стал победителем знаменитой лыжной гонки Тур де Ски.Спорт
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