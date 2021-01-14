Исследование: переехать из Казани в другой город ради работы чаще всего хотят врачи

Жители Казани готовы переехать ради новой работы в другой город. И чаще всего о релокации задумываются врачи (66%), говорят данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Чаще всего для переезда выбирают Москву, Санкт-Петербург и города Московской области. Также в топе Екатеринбург.

Среди руководящих кадров покинуть Казань готовы 49% специалистов. Программистов из столицы РТ (37%), кроме двух столиц, привлекает Новосибирск, а системных администраторов (24%) — Краснодар.

Меньше всего о переезде задумываются бухгалтеры (16%). Они предпочитают уезжать в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее сообщалось, что почти 30% жителей Казани готовы переехать из-за работы в другой город.



Ольга Плешкова