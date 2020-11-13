Почти 30% жителей Казани готовы переехать из-за работы в другой город

27% казанцев готовы переехать в другой город из-за работы. По сравнению с третьим кварталом 2019 года показатель вырос лишь на 1%, сообщают аналитики центра «Авито Работа».

Наибольшее количество соискателей, готовых покинуть столицу Татарстана ради рабочего места, в категории профессий «Маркетинг, реклама, PR» — 53%. Это на 24% больше, чем в июле—сентябре 2019 года.

Затем следует «IT, интернет, телеком» и «Туризм, рестораны» (по 39%), «Искусство, развлечения» (37%) и «Управление персоналом» (34%).

Наименьшую готовность к переезду в другое место показали специалисты в категориях «Консультирование» (16%), «Бухгалтерия, финансы» (18%) и «Госслужба, НКО» (19%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В целом по России 33% граждан готовы покинуть свой город ради работы. Здесь также лидирует группа «Маркетинг, реклама, PR» (71%).

Напомним, что, согласно целевым прогнозным показателям в области содействия занятости населения на 2021 год, к концу следующего года в Татарстане ожидается безработица на уровне 3,3% (по отношению к численности рабочей силы). Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО).

