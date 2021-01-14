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В Татарстане возле садового товарищества обнаружили незаконную снежную свалку

03:27, 14.01.2021
В Татарстане возле садового товарищества обнаружили незаконную снежную свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

Специалисты Минэкологии РТ обнаружили незаконное складирование снега вблизи территории садового товарищества «Речник» в Татарстане. Позже выяснилось, что помимо снега на территорию перевозили и строительный мусор.

Общая площадь несанкционированной свалки — 150 кв. м, объем — 45 куб. м. Сейчас собственник привел территорию в надлежащее состояние, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Фото: eco.tatarstan.ru

С начала года на территории республики выявили уже четыре незаконных свалки снега.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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