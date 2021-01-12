В Казани экологи выходят в рейд по поиску незаконных снежных свалок — видео

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В Казани экологи ищут незаконные снежные свалки. С начала года их уже выявили четыре на территории республики. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, незаконно складировать снег начали в поселке Константиновка. Специалисты Минэкологии РТ уже ищут виновников, а также отбирают пробы на предмет загрязнений.

Ранее в ведомстве объяснили: собранный с улиц снег загрязнен реагентами. Как следствие, при таянии снега реагенты попадают в почву и загрязняют ее и близлежащие водные объекты. Поэтому снег вывозят в специальные места, устанавливаемые городскими и районными исполкомами.



Татьяна Леухина