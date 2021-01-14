Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость коронавирусом

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал о влиянии морозов на заболеваемость COVID-19. По его словам, вероятность того, холодная погода увеличит или уменьшит скорость распространения вируса — невелика.

Дело в том, что заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.

— Заражение в основном происходит в метро, где температура постоянная. В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере, - передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аграновский добавил, что в целом вирус функционирует хуже в тепле, потому что патоген дезактивируется после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя.

Ранее в институте эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что в России был выявлен только один случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Дальше он не успл распространиться.



Татьяна Леухина