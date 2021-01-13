Роспотребнадзор: «британский» штамм не проник в Россию

В Институте эпидемиологии Роспотребнадзора утверждают, что в России был выявлен только один случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Дальше он не распространялся.

«Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — приводит ТАСС слова члена-корреспондента РАН Александра Горелова, являющегося замдиректора института эпидемиологии по научной работе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, только 10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России еще в декабре зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, неофициально называемого «британским». Доказано, что он существенно быстрее распространяется.