Ильясов Радик Сабитович

Общая информация

Родился 27 мая 1951 года в д. Нижний Арбаш Кукморского района ТАССР.

Образование

1973 г. — окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-технолог».

Владеет английским, турецким, узбекским, казахским языками.

Трудовая деятельность

1973-1974 гг. — старший инженер отдела оборудования в объединении «Нижнекамскшина».

1975-1985 гг. — начальник смены цеха вулканизации грузовых шин, начальник сектора отдела главного механика, заместитель начальника цеха вулканизации легковых шин.

1985-1991 гг. — секретарь парткома, начальник отдела по связям с общественными организациями и СМИ.

1993-1996 гг. — начальник отдела приватизации, заместитель генерального директора — председатель комитета по собственности и ценным бумагам.

1996-1997 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам.

1997-2011 гг. — глава ОАО «Нижнекамскшина».

2000-2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.

2004-2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член комитета по экологии, природным ресурсам и землепользованию.

2011-2016 гг. — депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член Комитета ГД по транспорту.

С января 2021 г. — депутат Государственной думы РФ седьмого созыва.



Награды и звания

Почетный химик Российской Федерации. Заслуженный химик Российской Федерации.

Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» второй степени.

Женат, воспитывает двух дочерей, сына и внуков.

Увлекается охотой и рыбалкой.

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