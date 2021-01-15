Ильясов Радик Сабитович
Общая информация
Родился 27 мая 1951 года в д. Нижний Арбаш Кукморского района ТАССР.
Образование
1973 г. — окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-технолог».
Владеет английским, турецким, узбекским, казахским языками.
Трудовая деятельность
1973-1974 гг. — старший инженер отдела оборудования в объединении «Нижнекамскшина».
1975-1985 гг. — начальник смены цеха вулканизации грузовых шин, начальник сектора отдела главного механика, заместитель начальника цеха вулканизации легковых шин.
1985-1991 гг. — секретарь парткома, начальник отдела по связям с общественными организациями и СМИ.
1993-1996 гг. — начальник отдела приватизации, заместитель генерального директора — председатель комитета по собственности и ценным бумагам.
1996-1997 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам.
1997-2011 гг. — глава ОАО «Нижнекамскшина».
2000-2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
2004-2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член комитета по экологии, природным ресурсам и землепользованию.
2011-2016 гг. — депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член Комитета ГД по транспорту.
С января 2021 г. — депутат Государственной думы РФ седьмого созыва.
Награды и звания
Почетный химик Российской Федерации. Заслуженный химик Российской Федерации.
Награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» второй степени.
Женат, воспитывает двух дочерей, сына и внуков.
Увлекается охотой и рыбалкой.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 103265, ул. Охотный ряд, 1
- Телефон: (495) 629-68-27
Дата последнего обновления: 15.01.2021