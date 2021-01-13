Казанский «Водоканал» готов потратить на реконструкцию насосной станции на улице Четаева 43 млн рублей

Казанское МУП «Водоканал» объявило тендер на реконструкцию насосной станции «60-й квартал» на улице Четаева. Предприятие готово потратить на это чуть больше 43 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 по 28 января, сообщается на сайте госзакупок. Закупка проводится у малого или среднего бизнеса.

Согласно технической документации, победитель должен будет проложить кабели для видеонаблюдения, обновить фасад здания, облицевать колодцы, отремонтировать КПП, перенести метеостанцию, построить пандус, обновить наружное освещение, отремонтировать дорогу и тротуар, а также благоустроить территорию.

Водопроводный узел «60-й квартал» расположен в Ново-Савиновском районе Казани и снабжает водой жилые комплексы района. Он включает в себя насосную станцию и два резервуара чистой воды емкостью по 20 000 куб. м каждый.