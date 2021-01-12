В Дагестане 34 ребенка госпитализировали с признаками отравления
В дагестанском Буйнакске 34 ребенка госпитализировали с признаками отравления. Самому старшему из них 13 лет, самому младшему — 2 года.
Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. У них наблюдается температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника, пишет «РИА Новости».
Причины отравления пока неизвестны. Собеседник «Интерфакса» предположил, что дети могли отравиться водой. Однако эта версия еще требует подтверждения. При этом власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов анализа.
В начале декабря прошлого года в Астрахани 30 человек отравились хлором в местном бассейне. По данным МЧС, концентрация хлора в бассейне почти в 25 раз превышала допустимую.
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