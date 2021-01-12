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Происшествия

В Дагестане 34 ребенка госпитализировали с признаками отравления

20:59, 12.01.2021
В Дагестане 34 ребенка госпитализировали с признаками отравления
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В дагестанском Буйнакске 34 ребенка госпитализировали с признаками отравления. Самому старшему из них 13 лет, самому младшему — 2 года.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. У них наблюдается температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника, пишет «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Причины отравления пока неизвестны. Собеседник «Интерфакса» предположил, что дети могли отравиться водой. Однако эта версия еще требует подтверждения. При этом власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов анализа.

В начале декабря прошлого года в Астрахани 30 человек отравились хлором в местном бассейне. По данным МЧС, концентрация хлора в бассейне почти в 25 раз превышала допустимую.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество
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