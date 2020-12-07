Следком возбудил уголовное дело об отравлении хлором 30 человек в астраханском бассейне

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В Астрахани 30 человек отравились хлором в местном бассейне. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Региональный Минздрав сообщил о 26 пострадавших, среди которых 19 детей. В МЧС утверждают, что пострадали 30 человек, в том числе 21 ребенок.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительной информации работники спорткомплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду.

По данным МЧС, концентрация хлора в бассейне почти в 25 раз превышала допустимую.