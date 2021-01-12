В Челнах представившиеся сотрудниками ФСБ мошенники хотели отнять у пенсионерки квартиру

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Челнах мошенники представились сотрудниками ФСБ и пытались отнять у пенсионерки жилье, сообщается на сайте городского суда.



Пенсионерка обратилась в суд с иском, пояснив, что по поручению злоумышленников подписала договор займа в размере 2 млн рублей на предпринимательство в залог квартиры. Выписка из банка, предоставленная пенсионеркой, подтверждает, что на ее счет не поступало никаких средств и она не занимается предпринимательской деятельностью.

Фото: realnoevremya.ru

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пенсионерку признали потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в Челнах по пути в полицию мужчина украл у прихожанина мечети 200 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко