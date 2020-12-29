В Челнах по пути в полицию мужчина украл у прихожанина мечети 200 тысяч рублей

В Набережных Челнах с заявлением о краже 200 тысяч рублей обратился 40-летний местный житель — деньги пропали после посещения мечети. Об этом сообщает МВД по Татарстану.



Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого — им оказался мужчина 1974 года рождения, который ранее уже совершал аналогичное преступление. Он признался, что направлялся в отдел полиции, чтобы возместить ущерб потерпевшим по ранее совершенной краже. Перед этим он зашел в мечеть, чтобы поговорить со священнослужителем. Там мужчина увидел чужую куртку, проверил ее карманы и забрал содержимое.

Фото: realnoevremya.ru

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Казани задержали мошенника, который под предлогом покупки товара на сайте бесплатных объявлений получал реквизиты карт и похищал деньги.