СК возбудил уголовное дело по факту аварии с военными автобусами в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения грузовика с колонной военных автобусов в Подмосковье, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 350 УК РФ «Нарушение правил вождения или эксплуатации военных машин». Следователи заканчивают осмотр места случившегося, допрашивают потерпевших, которые находятся в военном госпитале, передает RT.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате ДТП увеличилось до 41 человека, еще четверо погибли.



Авария произошла сегодня на 28-м километре Новорижского шоссе. Как сообщает Минобороны РФ, в колонну автобусов врезался грузовик. Водитель большегруза не справился с управлением.



Татьяна Леухина