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В Подмосковье число пострадавших в ДТП с военными автобусами увеличилось до 41

19:18, 11.01.2021
В Подмосковье число пострадавших в ДТП с военными автобусами увеличилось до 41
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье увеличилось до 41 человека, еще четверо погибли. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе. Как сообщает Минобороны РФ, в колонну автобусов врезался грузовик. Водитель большегруза не справился с управлением.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть
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