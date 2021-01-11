В Подмосковье число пострадавших в ДТП с военными автобусами увеличилось до 41

Число пострадавших в ДТП с военными автобусами в Подмосковье увеличилось до 41 человека, еще четверо погибли. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе. Как сообщает Минобороны РФ, в колонну автобусов врезался грузовик. Водитель большегруза не справился с управлением.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Леухина