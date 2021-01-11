В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов

На Новорижском шоссе в Подмосковье в колонну автобусов Минобороны врезался грузовик, пострадали не менее восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», — сказал собеседник агентства. — «Общее число пострадавших 10. Четверо из них погибли, восемь получили травмы. Трое находятся в очень тяжелом состоянии». По предварительным данным, погибшие и пострадавшие — военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на трассе М-7 почти одновременно произошло семь ДТП.

Маргарита Головатенко