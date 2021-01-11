В Татарстане осудили на 17 лет второго фигуранта дела о попытке подрыва железной дороги

В Татарстане суд приговорил второго фигуранта дела о попытке подрыва железнодорожных путей в Тукаевском районе в 2019 году к 17 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Суд проходил 16 декабря 2020 года. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года и штрафу.

Фото: pixabay.com

Первого фигуранта дела осудили на 14 лет. Он под влиянием идеологии ИГ (запрещена в РФ) с 2018 года начал заниматься ее пропагандой среди своих знакомых и пытаться вовлечь их в террористическую деятельность, в том числе с возможным выездом в Сирию.

В июле прошлого года он спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, предварительно выбрав и изучив место предполагаемого теракта. Он изготовил компоненты взрывного устройства, которые вместе с соучастником доставил к месту преступления.

Подробности подготовки теракта, пресеченного летом 2019 года в Татарстане, — в материале «Реального времени».

