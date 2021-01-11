Сын Салавата Фатхутдинова победил на этапе Кубка России по ледовым гонкам

На завершившимся в Архангельске этапе Кубка России по ледовым гонкам победителями стали сразу несколько татарстанских спортсменов.

Первое место в классе 1600 занял казанский пилот команды AG Team Рустам Фатхутдинов — сын популярного татарского певца Салавата Фатхутдинова. Это уже его вторая победа на этапах текущего розыгрыша Кубка России. Ранее он завоевал первое место в Тольятти.

Также победителями этапа в Архангельске стали Раис Минниханов (в классе «Логан») и действующий чемпион Европы Айдар Нуриев (в классе 1400).

Напомним, в конце октября прошлого года сообщалось о болезни Салавата Фатхутдинова. 10 января ему исполнился 61 год.