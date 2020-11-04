Певец Салават Фатхутдинов пошел на поправку после болезни

Популярный татарский певец, народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхутдинов пошел на поправку после болезни. Он появился в «сторис» сына Рустама Фатхутдинова в Instagram, запись была сделана ночью, в 00.30. На видео он поет татарские песни в кругу семьи.

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В конце октября сообщалось о болезни артиста. Он объявил об этом на своей официальной странице в Instagram. В телеграм-канале «Татарский феномен» писали, что певец с женой лечатся от коронавируса в РКБ.