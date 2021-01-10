В Казани на озере Кабан прошла акция в поддержку Азата Мифтахова

Фото: соцсети

В центре Казани на озере Кабан прошла акция в поддержку аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на один из офисов «Единой России» в январе 2018 года.



На замерзшем озере активисты написали «Free Azat» — так они хотели выразить поддержку Мифтахову и его родственникам, сообщают «Idel.Реалии».

Фото: youtube.com

Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе «Единой России». Аспирант не признавал своей вины.

Студенческий совет мехмата МГУ подготавливал письмо, которое направлял ректору университета Виктору Садовничему, в нем студенты просили повлиять на расследование дел, возбужденных в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Головинский суд Москвы продлевал арест Мифтахову до 7 апреля.

В прошлом году в марте сообщалось о задержании активиста Дмитрия Иванова в Москве, который организовал несогласованную акцию в поддержку аспиранта Мифтахова.



В конце декабря в Головинском суде Москвы гособвинение попросило приговорить Азата Мифтахова к шести годам колонии.