Прокурор просит приговорить аспиранта МГУ из Татарстана Азата Мифтахова к шести годам колонии

В Головинском суде Москвы гособвинение попросило приговорить к шести годам колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова. Он обвиняется в нападении на один из офисов «Единой России» в январе 2018 года.

Как уточнила адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина, в ходе прений сторон прокурор попросила назначить молодому человеку шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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На заседании, которое пройдет в пятницу, 25 декабря, суд заслушает подсудимых и их защитников, удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, пишет ТАСС.

Азата Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве из-за разбитого окна в офисе «Единой России». Аспирант не признавал своей вины. Подробнее о деле аспиранта из Нижнекамска — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина