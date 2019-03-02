Московская полиция задержала организатора пикета в поддержку Азата Мифтахова

В Москве полиция провела задержание активиста Дмитрия Иванова, который организовал несогласованную акцию в поддержку аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова. Трансляция события проходила на YouTube-канале Sota Vision.

Мероприятие состоялось возле главного здания вуза. В пикете участвовали сотрудники и студенты МГУ. В рамках народного схода они сделали коллективную фотографию, которую планируют отправить находящемуся в СИЗО Мифтахову.

Полицейские спустя некоторое время вмешались в акцию протеста. Помимо Иванова были задержаны секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев, участник движения SERB Гоша Тарасевич и другие активисты, передает «Медиазона».

Напомним, ранее Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России». До этого он побывал на допросах в ФСБ по подозрению в изготовлении взрывчатки, где пожаловался на пытки при помощи электрошокера и шуруповерта.