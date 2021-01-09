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Житель Нижнекамска убил свою собаку, нанеся ей десять ножевых ранений

14:34, 09.01.2021
Житель Нижнекамска убил свою собаку, нанеся ей десять ножевых ранений
Фото: соцсети

В Нижнекамске 6 января мужчина избил собаку породы шарпей, а затем нанес ей десять ножевых ранений. От полученных травм пес по кличке Барон 8 января умер, сообщают соцсети.

В течение суток собака оставалась без медицинской помощи. Узнавшие об избиении волонтеры забрали Барона и отвезли его к ветеринару. Собаке сделали операцию, но это не помогло и она умерла.

Активисты написали заявление в полицию, требуя привлечь хозяина Барона к ответственности. Назначена медэкспертиза.

В декабре в Татарстане на неустановленное лицо возбудили уголовное дело после обнаружения подвешенной на дереве собаки. Расследование дела о жестокой расправе над животным находится под контролем прокуратуры.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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