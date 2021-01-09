С начала года в Татарстане произошло 100 пожаров
С 1 по 8 января текущего года в Татарстане произошло 100 пожаров. В частности, за минувшие сутки в республике случилось пять пожаров.
С начала 2021 года жертвами пожаров стали 12 татарстанцев, в том числе двое погибли на пожаре 8 января.
Различные травмы получили пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану. Спасти на пожарах в республике с 1 по 8 января удалось 20 человек.
Напомним, 8 января на пожаре в частном жилом доме в селе Верхний Услон по адресу: ул. Автодорожная, 19 погибли два человека — женщина 1965 года рождения и мужчина 1970 года рождения.
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