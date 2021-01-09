На пожаре в Верхнеуслонском районе РТ погибли два человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

8 января на пожаре в частном жилом доме в селе Верхний Услон по адресу: ул. Автодорожная, 19 погибли два человека — женщина 1965 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и

эксплуатации печей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану. Общая площадь возгорания составила 72 кв. метра.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о пожаре поступило в 21.11. К моменту прибытия пожарных из негорящей части дома люди вышли самостоятельно. Хозяйка горевшей квартиры сообщила, что дочь, которая вывела ее из дома, вернулась назад, чтобы найти брата, но никто из них оттуда не вышел.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Открытое горения удалось ликвидировать в 21.35.

Всего в Татарстане 8 января произошли пять пожаров, жертвами которых стали два человека.

Татьяна Демина