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Ирина Волынец рассказала о борьбе за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

22:21, 05.01.2021
Ирина Волынец рассказала о борьбе за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Добиться отмены введения обязательного экзамена по иностранному языку для школьников было непросто, рассказала глава Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Добиваться этого начали еще в 2019 году после многочисленных родительских возмущений — активисты пытались убедить Минпросвещения изменить свое решение по этому вопросу.

НРК выступал не против изучения иностранных языков, а против сдачи экзаменов по ним в принудительном порядке. Среди проблем Волынец особенно выделяет нехватку специалистов по иностранному языку в школах: «Если тебе нужно сдавать иностранный обязательно, но при этом учителей нет, то ситуация патовая. В любом случае его нужно учить, а если денег в семье нет, то аттестат испорчен и про престижный вуз можно забыть».

«Кроме того, если иностранный язык сделать обязательным, это не значит, что дети будут хорошо знать этот предмет. При этом это точно усложнит жизнь ученикам и их родителям», — цитирует главу родительского комитета Daily Storm. По ее словам, диалог с Минпросвещения был нелегким, однако члены НРК «стучались во все инстанции»: «То, что [глава Минпросвещения Сергей] Кравцов подписал этот указ, мы считаем победой. Всегда есть смысл бороться».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

4 января Минпросвещения опубликовало приказ, в котором сказано, что школьники будут обязаны сдавать обязательные ЕГЭ только по русскому языку и математике. Документ вступил в силу.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан
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