Ирина Волынец рассказала о борьбе за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Добиться отмены введения обязательного экзамена по иностранному языку для школьников было непросто, рассказала глава Национального родительского комитета (НРК), детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Добиваться этого начали еще в 2019 году после многочисленных родительских возмущений — активисты пытались убедить Минпросвещения изменить свое решение по этому вопросу.

НРК выступал не против изучения иностранных языков, а против сдачи экзаменов по ним в принудительном порядке. Среди проблем Волынец особенно выделяет нехватку специалистов по иностранному языку в школах: «Если тебе нужно сдавать иностранный обязательно, но при этом учителей нет, то ситуация патовая. В любом случае его нужно учить, а если денег в семье нет, то аттестат испорчен и про престижный вуз можно забыть».

«Кроме того, если иностранный язык сделать обязательным, это не значит, что дети будут хорошо знать этот предмет. При этом это точно усложнит жизнь ученикам и их родителям», — цитирует главу родительского комитета Daily Storm. По ее словам, диалог с Минпросвещения был нелегким, однако члены НРК «стучались во все инстанции»: «То, что [глава Минпросвещения Сергей] Кравцов подписал этот указ, мы считаем победой. Всегда есть смысл бороться».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

4 января Минпросвещения опубликовало приказ, в котором сказано, что школьники будут обязаны сдавать обязательные ЕГЭ только по русскому языку и математике. Документ вступил в силу.



Маргарита Головатенко