Родительский комитет попросил не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку. Обращение было направлено министру просвещения России Ольге Васильевой.

По данным общественников, российские родители выступают за то, чтобы сдавать экзамены по иностранному языку на добровольной основе, пишет RT.

В комитете отметили, что для сдачи обязательного экзамена по иностранному языку дети будут вынуждены тратить много времени и сил в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов, а родители будут нести дополнительные расходы на подготовку детей.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2020 год.