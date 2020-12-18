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В Лениногорске компанию оштрафовали за загрязнение водоема аммонием и нитритами

21:49, 18.12.2020
В Лениногорске компанию оштрафовали за загрязнение водоема аммонием и нитритами
Фото: eco.tatarstan.ru

В Лениногорске организацию оштрафовали за несовершенство системы очистки сточных вод на 150 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

Сотрудники ведомства провели проверку качества сточных вод, сбрасываемых предприятием в январе этого года. На точке сброса с очистных сооружений были отобраны пробы, установлены превышения нормативов по аммонию в 1,6 раза, нитритам — в 9,4 раза, фосфатам — в 18,3 раза, хлоридам — в 2,4 раза, сульфатам — в 2 раза.

Фото: pxhere.com

В отношении юридического лица составили протокол о совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Компания не согласилась с назначенным штрафам и пыталась обжаловать решение в Лениногорском суде. Жалоба оставлена без удовлетворения.

В ноябре две мамадышские компании оштрафовали на общую сумму в 1,2 млн рублей за добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в обход лицензионных условий.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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