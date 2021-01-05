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В казанских местах отдыха из-за наплыва туристов и антиковидных правил образовываются огромные очереди

20:44, 05.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В казанских местах отдыха из-за наплыва туристов и антиковидных правил образовываются огромные очереди
Фото: скриншот

В казанских зимних местах отдыха образовываются большие очереди. Основные причины — наплыв туристов и необходимость соблюдения правил безопасности, сообщают новости телеканала ТНВ.

Наплыва туристов в Казани ждали и пытались создать условия: так, в парке «Черное озеро», полюбившемся жителям и гостям столицы Татарстана, открыли новое здание проката коньков, однако это не избавило посетителей катка от неудобств — гости все равно стоят в очередях. Это связано с тем, что в прокат из-за соблюдения требований антиковидных правил пускают не всех сразу.

Очереди наблюдаются и на каток на Кремлевской набережной, негде припарковаться посетителям озера Лебяжьего. В кафе и ресторанах нет свободных столиков — места необходимо либо бронировать заранее, либо терпеливо и долго ждать: иногда гости гуляют по полтора часа в ожидании свободного места.

В декабре сообщалось, что загруженность отелей Казани достигла показателей прошлых лет.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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