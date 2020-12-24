Загруженность отелей Казани достигла показателей прошлых лет
На сегодняшний день загрузка отелей Казани составляет порядка 80% в новогодние праздники. Эти значения сопоставимы с показателями прошлых лет, когда отели были загружены в новогодние праздники на 80—90%. В пиковые даты 3—5 января загрузка достигает 98%, согласно данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана.
Председатель Госкомитета РТ Сергей Иванов совместно с директором Комитета по развитию туризма города Казани Дарьей Санниковой осмотрел сегодня отели Courtyard by Marriott Kazan Kremlin и Suleiman Palace, интерактивный музей «Городская панорама», национальный комплекс «Туган авалым». Результаты предварительного бронирования показали, что республику ждет большой поток туристов.
Все объекты, которые будут принимать туристов, ужесточили стандарты уборки номеров, общественных зон и служебных помещений. При уборке везде применяют антибактериальные и дезинфицирующие средства, сданные номера обрабатываются. Во всех туристических объектах есть четкая разметка, чтобы гости могли держаться на безопасном расстоянии друг от друга. У всех посетителей отелей, музеев и развлекательных центров при отсутствии масок есть возможность их купить на месте. При входе всем измеряют температуру, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.
В мэрии Казани представили развлекательную программу для жителей и гостей города в преддверии Нового года. Подробности — в материале «Реального времени».
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