Загруженность отелей Казани достигла показателей прошлых лет

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

На сегодняшний день загрузка отелей Казани составляет порядка 80% в новогодние праздники. Эти значения сопоставимы с показателями прошлых лет, когда отели были загружены в новогодние праздники на 80—90%. В пиковые даты 3—5 января загрузка достигает 98%, согласно данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Председатель Госкомитета РТ Сергей Иванов совместно с директором Комитета по развитию туризма города Казани Дарьей Санниковой осмотрел сегодня отели Courtyard by Marriott Kazan Kremlin и Suleiman Palace, интерактивный музей «Городская панорама», национальный комплекс «Туган авалым». Результаты предварительного бронирования показали, что республику ждет большой поток туристов.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Все объекты, которые будут принимать туристов, ужесточили стандарты уборки номеров, общественных зон и служебных помещений. При уборке везде применяют антибактериальные и дезинфицирующие средства, сданные номера обрабатываются. Во всех туристических объектах есть четкая разметка, чтобы гости могли держаться на безопасном расстоянии друг от друга. У всех посетителей отелей, музеев и развлекательных центров при отсутствии масок есть возможность их купить на месте. При входе всем измеряют температуру, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

В мэрии Казани представили развлекательную программу для жителей и гостей города в преддверии Нового года. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина