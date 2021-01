Игорь Ларионов — о поражении 0:5: «Основная причина в том, что канадцы были лучшими»

Наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов дал свою оценку матчу со сборной Канады в полуфинале МЧМ-2021. Его команда разгромно уступила 0:5.

По его мнению, ключевым фактором поражения стали многочисленные удаления игроков российской команды.

«Когда играешь против сборной Канады, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Мы понимали, что Канада здесь не проигрывает. Нужно было держать шайбу как можно больше, но этого не получилось.

Трудно играть, когда получаешь четыре минуты штрафа. В таких матчах удаления решают исход. Мы дали возможность сопернику забить второй гол. Нам не хватило энергии, усилий, мастерства перевести игру в зону соперника.

Также Ларионов назвал основную причину поражения. По его мнению, она в том, что Канада выглядит лучшей командой на турнире в Эдмонтоне.

Эта команда была сильной, нам завтра играть еще одну игру. Я не буду кидать камень в огород какого-то игрока. Ребята сделали максимум. Канадцы были лучшими. Это основная причина нашего поражения», — сказал Ларионов.

