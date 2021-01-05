В России за сутки выявили 24,2 тысячи новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса, число зараженных выросло до 3 284 384 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За последние сутки выздоровели 22 632 человека. Таким образом, число выздоровевших достигло 2 662 668 человек. Зафиксировано 518 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 59 506 человек.

Напомним, вчера в России был выявлен 23 351 заболевший коронавирусом.