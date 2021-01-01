Главное о коронавирусе на 1 января: локдаун в Словакии и Ирландии, дело о порче вакцины

Предприниматели о «коронакризисе»

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 91 заболевший COVID-19. Из них четыре завозных случая и 87 — контактные. В больницу отправились 23 пациента, 68 получают лечение на дому.



Всего на 1 января в Татарстане зафиксировано 13 375 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 738 человек. Умерли от коронавируса 189 человек.

Предприниматели Татарстана рассказали, как их бизнес перенес «коронакризис» 2020 года. Они пришли к выводу, что пережить потрясения смогли далеко не все предприятия, но те, кто сумел, получили колоссальный опыт выживания.



Венгрия будет закупать «Спутник V»

За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 798 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 186 336 человек, а выздоровевших — до 2 580 138 человек.



Зафиксировано 536 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 57 555 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 91,1 млн тестов на коронавирус.

В России с 1 января завершился период моратория на штрафы и пени за просрочку оплаты ЖКУ. Его вводили, чтобы поддержать граждан во время пандемии коронавируса. Временный мораторий правительство России объявило в начале апреля для всех россиян.

Фото: mos.ru

Сербия одобрила применение российской вакцины от COVID-19. Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение препарата «Спутник V».

СМИ сообщили, что Венгрия отказалась закупать российскую вакцину. Однако в РФПИ опровергают эту информацию. Необходимый объем будет поставлен в страну в январе—марте.

Локдаун в Ирландии и Словакии

В мире коронавирусом нового типа на 11.50 (мск) заразились 83 483 743 человека, 1 818 759 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (19 974 120). На второй строчке — Индия (10 286 709), на третьей — Бразилия (7 675 973). Россия на четвертом месте (3 127 347, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 677 666).



Больше всего смертей зафиксировано в США (345 826). За ними следуют Бразилия (194 949), Индия (148 994), Мексика (125 807) и Италия (74 159).

В Ирландии вступили в действие жесткие карантинные ограничения. В течение всего января передвижение граждан будет разрешено лишь в пределах 5 километров от места проживания, будет запрещено ходить в гости, будут закрыты все магазины (кроме продовольственных и аптек).

Фото: ukrinform.ru

Максимальные ограничения ввели и власти Словакии. До 24 января в стране закрылись костелы, прекратили работу горнолыжные спуски. С пятницы гостиницы не могут принимать новых постояльцев. Власти запретили жителям страны ходить в гости друг к другу.

ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список препаратов для экстренного использования. Это первая вакцина, внесенная в данный перечень с начала вспышки COVID-19.

В Бразилии обнаружили два случая заражения новым «британским» штаммом коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую вакцину от COVID-19 вскоре будут поставлять по всему миру. Он также пообещал, что препарат положит конец пандемии.

Доминикана одобрила применение вакцины AstraZeneca из Оксфордского университета. По официальным данным, средняя эффективность препарата составляет 70%.

Фото: dw.com

Во Франции за сутки выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель, зафиксированный в стране после Рождества.

В Германии за сутки выявили почти 23 тысячи случаев COVID-19. Скончались еще 553 человека.

В США задержали экс-сотрудника медцентра из-за порчи 500 доз вакцины компании Moderna. Ущерб от его действий оценивают в $8—11 тысяч. Полиция считает, что препарат был испорчен умышленно.

Евгений Калашников