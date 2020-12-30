Бывший футболист «Уфы» Тилль перешел в украинскую «Ворсклу»
Полузащитник Оливье Тилль продолжит свою карьеру в украинской «Ворскле». Об этом сообщается на официальном сайте полтавского клуба.
Бывший хавбек «Уфы» подписал с украинской командой контракт сроком на два года.
На сайте «Ворсклы» отмечается, что футболист из Люксембурга обладает «филигранной техникой и постоянной нацеленностью на ворота».
Другий тут!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) December 30, 2020
ОФІЦІЙНО
Півзахисник Олівьє #Тілль з нами на 2 роки (з опцією продовження)!
Напарник та колега Жерсона Родрігеса з @DynamoKyiv по збірній ; клуби: 2012—2015, Роданж 91; 2015—2018, Прогрес; 2018—2020 @FCUfaOnline
Розраховуємо #ФКВорскла #FCVorskla pic.twitter.com/ReUmikT4GE
Напомним, Тилль выступал за «Уфу» с лета 2018 года. За это время футболист провел 56 матчей в составе команды, в которых забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.
Ранее уфимский клуб досрочно расторг контракт с Тиллем, после чего футболист оставался в статусе свободного агента.СпортФутбол Башкортостан
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