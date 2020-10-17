«Уфа» расторгла контракт с полузащитником Оливье Тиллем

Полузащитник Оливье Тилль покинул футбольный клуб «Уфа», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист продолжит свою карьеру в другом клубе.

Тилль перешел в «Уфу» летом 2018 года из люксембургского «Прогрес Нидеркорн». За это время футболист провел 56 матчей в составе ФК «Уфа», забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

В последнее время он был выведен из основного состава и выступал за клуб в молодежном первенстве РПЛ.

Ранее ФК «Тамбов» подписал контракт с родным младшим братом Оливье Тилля.

Напомним, накануне «Уфа» арендовала до конца сезона форварда Комнена Андрича. До закрытия трансферного окна, сегодня уфимцы ожидают подписания еще 1-2 новичков.