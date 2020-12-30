Путин подписал закон о минимальной цене на табак

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Документ опубликован на портале правовой информации.



Единую минимальную цену устанавливает правительство, оно же определяет порядок расчета цены, ниже которой табачную продукцию будет нельзя реализовывать. Продажа табака будет осуществляться по максимальным розничным ценам — они не могут опускаться ниже установленной единой минимальной цены на табачную продукцию.

«Единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышенного коэффициента», — сказано в документе.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ поддерживала введение единой минимальной розничной цены на сигареты еще в 2017 году. Предполагалось, что эта мера в том числе должна привести к сокращению нелегального рынка табачных изделий.