Гендиректор «Рубина» заявил о готовности клуба продать Кварацхелию

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что в клубе готовы продать полузащитника Хвичу Кварацхелию в случае получения выгодного предложения.

«Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава», — сказал Сайманов.

При этом функционер отметил, что у клуба нет задачи непременно продать Кварацхелию.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, накануне Кварацхелия был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году. За «Рубин» грузинский футболист выступает с лета 2019 года, перейдя из московского «Локомотива».



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