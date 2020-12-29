Гендиректор «Уфы» высказался о выкупе Данченко у «Рубина»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил о ситуации вокруг возможного выкупа защитника Олега Данченко у казанского «Рубина».
«Данченко и Морозов находятся у нас в аренде. Будем разговаривать с теми клубами, у которых права на этих игроков. С самими игроками тоже будем разговаривать, но это будет ближе к лету. Сумма выкупа там не самая дешевая», — сказал Шайбеков.
Также он отметил, что зимой клуб рассчитывает провести два зимних сбора в Турции.
Данченко был арендован у казанского «Рубина» до конца сезона-2020/21 с приоритетным правом выкупа игрока. За уфимский клуб футболист сыграл 17 матчей, в которых отметился 5 голевыми передачами.
Контракт Данченко с «Рубином» действует до 2023 года.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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