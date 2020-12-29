В России проведут эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции с 2021 года

В России проведут эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в рамках эксперимента маркировке будут подлежать табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, а также курительные смеси для кальяна, не содержащие табак.

Доклад о проведении эксперимента нужно представить в правительство до 31 августа 2021 года. Оператор информационной системы для проведения эксперимента — компания «Оператор-ЦРПТ». Участники оборота табачной продукции задействуются в эксперименте на добровольной основе.

В сентябре Минпромторг России выступил с инициативой начать маркировать пиво, а затем распространить эту процедуру на другие виды спиртного. Также в это же время Государственная дума России приняла закон о повышении акцизных ставок на табачную продукцию, в частности на электронные сигареты. Он начнет действовать с 1 января 2021 года.



Татьяна Леухина