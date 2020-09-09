В России предлагают маркировать пиво и другой алкоголь

Минпромторг России выступил с инициативой начать маркировать пиво, а затем распространить эту процедуру на другие виды спиртного. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату», — сообщил сегодня президенту России Владимиру Путину глава ведомства Денис Мантуров.

К 2024 году с целью снижения нелегальной продукции в стране планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Напомним, что в Татарстане в филиале АО «Татспиртпром» — на пивоваренном заводе «Белый Кремль» в рамках эксперимента по маркировке пива и пивных напитков в этом году провели маркировку пивных кегов специальными марками.

