В России повысили акцизы на сигареты и вейпы

Государственная дума России приняла закон о повышении акцизных ставок на табачную продукцию, в частности на электронные сигареты. Они начнут действовать с 1 января 2021 года.

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По сравнению с 2020 годом акциз увеличится на 20%. В 2022—2023-х — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

Косвенный налог на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2 359 рублей за одну тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

По словам эксперта РИСИ, кандидата экономических наук Михаила Беляева, повышение акцизов на табачную продукцию в России позволит получить бюджету страны десятки миллиардов рублей и закрыть часть дефицита.

