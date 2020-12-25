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В Казани задержали мошенника, «разводившего» продавцов на сайте объявлений

16:20, 25.12.2020
В Казани задержали мошенника, «разводившего» продавцов на сайте объявлений
Фото: realnoevremya.ru

В Казани задержали 37-летнего мужчину, который под предлогом покупки товара на сайте бесплатных объявлений получал реквизиты карт и похищал деньги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сейчас полицейские установили причастность задержанного к шести фактам мошенничества. Почти все потерпевшие — жители Татарстана, еще одна женщина проживает в Мордовии, она потеряла 80 тысяч.

Фото: 16.мвд.рф

Во время обыска мужчины обнаружили и изъяли гаджеты, с которых он совершал преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье «Кража». Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне перевели мошенникам около 150 млрд рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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