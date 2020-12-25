В Казани задержали мошенника, «разводившего» продавцов на сайте объявлений

В Казани задержали 37-летнего мужчину, который под предлогом покупки товара на сайте бесплатных объявлений получал реквизиты карт и похищал деньги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Сейчас полицейские установили причастность задержанного к шести фактам мошенничества. Почти все потерпевшие — жители Татарстана, еще одна женщина проживает в Мордовии, она потеряла 80 тысяч.

Фото: 16.мвд.рф

Во время обыска мужчины обнаружили и изъяли гаджеты, с которых он совершал преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье «Кража». Подозреваемый задержан.



Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне перевели мошенникам около 150 млрд рублей.



Ольга Плешкова