На пороге Египта: госкомпании Татарстана потянулись к берегам Суэцкого канала

«Татнефть» и «Ак Барс Холдинг» готовы рискнуть инвестициями, чтобы поддержать российскую промышленную зону в Египте

«Египетская зона откроет нам доступ к свободной беспошлинной торговле со странами ЕС и странами Северной Африки: отсюда рукой подать, и никаких заградительных барьеров на пути экспорта техники. Хотя и египетский рынок мы не сбрасываем со счетов», — с такими оптимистичными видами на светлое «экспортное» будущее готовится войти в Российскую промышленную зону на севере Египта Андрей Важов — глава татарстанской компании-производителя сельхозтехники и оборудования «АгроИдея» (входит в группу компаний ПАО «Татнефть»). 19 февраля единственный в стране производитель специальных широкозахватных дождевальных машин подписал с Российским экспортным центром меморандум о готовности стать ее резидентом и организовать сборочное производство. Вслед за ним в египетский «duty free» готовится отправиться холдинг «Ак Барс». Однако главный посланник российских технологий КАМАЗ почему-то отказался от государственного похода в Египет, что, впрочем, не смутило восьмерых будущих резидентов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Аграрная «дочка» «Татнефти» готова десантироваться в Египте

«Российский экспортный центр» (РЭЦ) начал декларационную компанию по привлечению отечественных резидентов в промышленную зону в Египте, идею создания которой реанимировали спустя 3 года после трагической авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом (первые договоренности о приходе российского бизнеса в Египет были достигнуты еще в 2014 году, — прим. ред.).

Уже на фоне заметно потеплевших российско-египетских отношений РЭЦ провел в феврале церемонию подписания соглашений с российскими компаниями, готовыми перенести производства на берега Суэцкого канала. Среди египетских первопроходцев оказалась и татарстанская компания «АгроИдея», входящая в группу «Татнефть». Она специализируется на сборке сельскохозяйственной техники различного назначения. Но для аграрной страны с жарким засушливым климатом бизнесмены предложили локализовать особый тип оборудования — простейшие электрофицированные широкозахватные дождевальные машины. Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, «АгроИдея» оказалась одной из восьми российских компаний, изъявивших на раннем старте закрепить свою заинтересованность в РПЗ.

— Первые соглашения о намерениях по вхождению в РПЗ заключены АО «Хевел», ООО «МетПромТех», ООО «Боос Лайтинг Групп», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», АО «Щелково Агрохим», ООО «Научно-производственная площадка «Экотехцентр», — перечислили будущих резидентов в министерстве. Всего предполагается подписать соглашения с 18 крупнейшими государственными компаниями России, среди которых «Ростех».



Подписание первых соглашений проходило в присутствии председателя Совета управляющих Экономической зоны Суэцкого канала Мохаба Мамиша, замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова и гендиректора РЭЦ Андрея Слепнева, которые отвечают за продвижение РПЗ. Они, собственно, и проводили развернутую презентацию РПЗ в Центре международной торговли в Москве с приглашением широкого пула потенциальных резидентов.



РЭЦ провел в феврале церемонию подписания соглашений с российскими компаниями, готовыми перенести производства на берега Суэцкого канала. Фото exportcenter.ru

РПЗ как виртуальное посольство для российского бизнеса

Правда, заходить резидентам пока некуда. Производственная площадка РПЗ для размещения резидентов не готова и появится не раньше 2020—2021 года. Пока это виртуальная модель, виртуальное «посольство» для российского бизнеса, которого нет в действительности. А значит, подписанные с РЭЦ соглашения автоматически можно считать декларационными меморандумами, а не реальными договорами инвестирования.

Тем не менее интерес татарстанских компаний к заманчивой идее РПЗ есть, хотя и не такой ажиотажный. По словам татарстанских бизнесменов, под российскую промышленную зону египетские власти лишь произвели отвод земли — она расположится на севере страны в непосредственной близости от города Порт-Саид и северного входа в Суэцкий канал. Межевание и планировка участков, прокладка инженерных коммуникаций и подключение к сетям, ограждение — все эти базовые работы запланированы на 2019—2020 годы. В РЭЦ уточнили, что «реализация первой фазы проекта (освоение и застройка 100 га) займет 4—5 лет». То есть перспектива отодвигается и вовсе на дальний срок до 2023—2024 года. Между тем побережье Суэцкого канала уже застраивается промышленными зонами Германии, Польши. Зарубежные страны давно увидели в этом месте удачную точку для экспорта своей продукции в страны Ближнего Востока и, вероятно, в будущем году откроют собственные производства.

Кому работать в РПЗ — решают российские власти

Россия остановилась по политическим причинам, но не оставила эту идею.

— Межправительственное соглашение закрепляет за РПЗ участок площадью 525 га на срок 50 лет, — пояснили в пресс-службе РЭЦ. — К услугам резидентов будет вся современная инженерная и коммунальная инфраструктура, включая дороги, периметр безопасности, точки подключения водо- и электроснабжения. Производители смогут выбирать между базовой площадкой для проектирования собственной застройки (так называемый greenfield) и готовыми к обустройству производственными корпусами (brownfield). Государственные инвестиции в пилотный первый этап составят примерно $180 млн, а египетская сторона берет на себя масштабные и ресурсозатратные задачи по подготовке самой площадки к застройке, подведению дорог, энергосетей и коммуникаций.

Объясняя главное предназначение египетской зоны, руководство РЭЦ указало, что «для российских компаний РПЗ станет точкой входа на недоосвоенные и перспективные рынки Африки и Ближнего Востока, создаст доселе не существовавшую «опорную точку» для приближения российских производств к зарубежным партнерам, позволит активнее включаться в мировую торговлю и глобальные цепочки поставок. Неочевидный на первый взгляд бюджетный эффект проекта будет достигаться в первую очередь за счет роста экспорта оборудования, комплектующих и расходных частей из России». Особых налоговых преференций в зоне нет. Кто будет размещаться в РПЗ — решает правительство РФ.

Для аграрной страны с жарким засушливым климатом бизнесмены предложили локализовать особый тип оборудования — простейшие электрофицированные широкозахватные дождевальные машины. Фото agroidea.ru

«АгроИдея»: дождевальные машины для Африки

Зачем на пустое место под египетским солнцем рвутся татарстанские компании? Глава «АгроИдеи» Андрей Важов заявил «Реальному времени», что готов дожидаться открытия РПЗ сколько угодно, но чем раньше это произойдет, тем лучше:

— 19 февраля мы подписали меморандум о вхождении в РПЗ, но пока это декларационный документ, — признает Важов. — Но у нас чисто коммерческий интерес к РПЗ. Эта зона открывает нам доступ к беспошлинной торговле со странами ЕС, и самое главное для нас — с государствами Северной Африки. В силу их климата здесь хороший спрос на дождевальные машины. Везти из России — сильно накладно. А из Египта — весь мир как ладони. Кроме нас, в России такие машины никто не производит. Поэтому мы хотели бы локализовать эту технику в Египте. Для этого мы готовы арендовать промышленное здание, а я уж промышленное оборудование и людей завезу, мы обеспечим.



Собеседник издания уточнил, что компания планирует полностью локализовать производство дождевальных машин — свыше 90%, но пока затрудняется оценить, какие инвестиции потребуются на эти цели. «Мы дочерняя компания ПАО «Татнефть». Если руководство «Татнефти» увидит реальные перспективы, то я уверен, что мы подготовим финансовую модель развития проекта и в этом плане вопросов не будет», — заверил он. При этом Важов хотел бы, чтобы и власти Египта закрепили заинтересованность в технике будущими государственными закупками:

— К сожалению, мы не понимаем, будет ли открыт доступ со стороны Египта к продуктам, которые будут произведены на этой зоне, и войдут ли они в государственные программы закупок Египта. Отсюда экспортировать машиностроительную продукцию сложно: египетская зона будет использоваться как зона для развития беспошлинной торговли со странами ЕС. Но и египетский рынок мы не сбрасываем со счетов. Мы надеемся, что при вхождении в зону мы будем обеспечены минимальным заказом Египта.

По его словам, компания успела сертифицировать свою технику по требованиям ЕС. «Сертификат ЕС дает право продавать продукцию во всех странах Евросоюза. В Африке таких особых требований нет. Если им показывать сертификат ЕС, то они говорят — молодцы!» — рассказал он. В то же время глава «АгроИдеи» не исключает, что готов взяться за greenfield, если РЭЦ окажет государственную поддержку в виде кредита под 2%.

«Ак Барс Холдинг» определится с «египетской путевкой» в марте, а КАМАЗ не хочет

Вхождение в РПЗ рассматривает для себя и госхолдинг «Ак Барс», выдвинувший несколько перспективных идей в области судостроения. Глава судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов подтвердил «Реальному времени», что были проведены «встречи в рамках поездки президента РТ на Ближний Восток»:

— Мы знаем, что одно из дочерних предприятий подписало соглашение. Подписать недолго: в принципе, пока этот документ ничего не значит. Главное — определиться с планом производства в РПЗ, — отметил Мистахов.

По его словам, сейчас «идет наработка перспективного плана». «Во время недавней выставки вооружений в Абу-Даби я снова заехал на переговоры с египетскими властями и мы отработали несколько встреч, — рассказал он. — Сейчас идет предварительное обсуждение большого количества перспективных проектов. Мы хотели бы сподвигнуть египетскую сторону на долгосрочное перспективное сотрудничество. Окончательное решение зависит от объема производства: если проект окажется небольшим, то будем делать у себя. Если большой — то будем выходить туда. Я думаю, что точку мы поставим в конце марта. Тогда мы примем решение, куда нам идти».

Главный фаворит РПЗ — КАМАЗ — тоже не торопится шагать в Египет. Его в качестве резидента называл лично министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль в интервью «Коммерсанту» в мае прошлого года. Он рассчитывал, что открытие РПЗ принесет Египту $7 млрд инвестиций. «Когда зона будет закончена — она даст работу 350 тыс. людей. А Россия сможет использовать Египет, чтобы войти со своей техникой на рынок Африки», — описывал выгоду для обеих стран господин Тарик Кабиль. Однако камский автозавод склонен отказаться от почетной миссии проводника российских технологий, посчитав затею невыгодной для бизнеса.

Между тем известно, что Египет является для РФ стратегически важным направлением по укреплению своих позиций на Ближнем Востоке и арабских рынках. «Российская промышленная зона в какой-то степени может стать подпоркой начавшемуся строительству российской АЭС в Египте, — считает профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Ведь до сих пор поставки машиностроительной продукции в эту страну были проблемой. Зона открыта и для стран СНГ, поэтому белорусский МАЗ собирается организовать сборку тракторов МАЗ. В нынешних условиях эта зона позволяет опереться на беспошлинный режим». По его словам, любое рабочее место в Египте на вес золота, поэтому российские компании вправе рассчитывать и на поддержку египетского руководства.