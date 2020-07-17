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«Татнефть» потребовала через суд от производителя сельхозтехники 273 миллиона

13:47, 17.07.2020
«Татнефть» потребовала через суд от производителя сельхозтехники 273 миллиона
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Татнефть» потребовала через Арбитражный суд Татарстана от ООО «АгроИдея» 273,5 миллиона рублей долга.

Иск был зарегистрирован 8 июля. Его приняли к производству 15 июля. Собеседование и проведение предварительного судебного заседания назначено на 6 августа, следует из определения суда.

«АгроИдея» производит сельхозтехнику и была создана в 2004 году в рамках программы поддержки развития агропромышленного комплекса Татарстана на базе реконструированных цехов бывшего «Лениногорского агрегатно-механического завода». В настоящее время входит в группу компаний «Татнефти».

ПромышленностьНефть Татарстан
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