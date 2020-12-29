Обнародован проект инфраструктуры Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс»

На предновогодней встрече с министром экологии и природных ресурсов РТ Александром Шадриковым показали проект инфраструктуры Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс».

За счет уникального рельефа в Камском Устье создадут комплекс, где будут содержать диких кошек — манулов, барсов, барханных кошек, европейских лесных котов и других. В числе прочих задач — сохранение генома редких кошек.

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Разговоры о создании Центра разведения снежного барса начались в 2017 году. Тогда в планах было обеспечивать все условия, а именно — скалистую местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественной. Однако срок появления центра неоднократно переносили.

В июне этого года руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена.