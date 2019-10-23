В Татарстане до конца года представят новую концепцию центра по разведению барсов

В Татарстане до конца года представят обновленную концепцию центра по разведению барсов до конца года.

Как сообщила «Реальному времени» начальник отдела пресс-службы Министерства экологии РТ Лилия Мулюкова, от идеи строительства центра в Татарстане никто не отказывается, теперь он будет «немножко в другом русле и направлении». В данный момент новый проект центра находится в разработке, сам проект обещали представить общественности уже в ноябре 2019 года.

Отметим, разговоры о создании Центра разведения снежного барса начались в 2017 году. Тогда в планах было обеспечивать все условия, а именно — скалистую местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественной. Специалисты из республики для этого перенимали опыт в Центре восстановления леопарда на Кавказе. После того, как животные подрастут, их должны были переправлять в создаваемый центр реабилитации на базе всего того же Саяно-Шушенского заповедника. Но в 2017 году срок открытия центра перенесли еще на год.

Позже власти Татарстана договорились с правительством Алтайского края, было подписано соглашение, согласно которому регионы планировали реализовывать госполитику по сохранению животных, развивать охотничьи хозяйства, принимать меры по эколого-просветительской деятельности.

В начале 2018 года Фарид Абдулганиев — тогда министр экологии и природных ресурсов РТ — анонсировал строительство центра в этом году. Был назван и участок, где он расположится — Волжско-Камский заповедник. Позже это стало предметом спора между чиновниками и учеными.

В Минэкологии РТ заявили, что мероприятие по созданию в Волжско-Камском заповеднике центра для создания резервной популяции, увеличения численности и отработки методов разведения и реинтродукции включено в национальный приоритетный проект «Экология».

Подробнее о том, как в Татарстане пытались создать центр по разведению ирбисов — в материале «Реального времени».

