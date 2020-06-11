Галимова о планах по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов: «Работа не приостановлена»

Работа по созданию в Татарстане питомника для снежных барсов не приостановлена. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

«Актуализировался этот вопрос в рамках визита Рустама Нургалиевича в эти дни в Республику Алтай, где во время визита к своему коллеге, главе Республики Алтай [обсуждал] вопрос об усилении работы по созданию питомника, сохранению этой разновидности. Было подписано соглашение. Я думаю, как только мы будем выходить на какие-то реальные шаги по продвижению этого вопроса, мы дополнительно сообщим. Но тот факт, что мы еще раз обратились к этому вопросу, он прозвучал на достаточно высоком уровне руководителей двух субъектов, говорит о том, что работа не приостановлена, а, очевидно, требует еще каких-то решений», — сообщила Галимова.

Отметим, разговоры о создании Центра разведения снежного барса начались в 2017 году. Тогда в планах было обеспечивать все условия, а именно — скалистую местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественной. Однако срок появления центра неоднократно переносили.