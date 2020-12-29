Василий Уткин назвал лучшую фигуристку в истории спорта

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о лучшей фигуристке в истории спорта. По его словам, таковой для него является немецкая спортсменка Катарина Витт.

«Для меня нет никого лучше после Катарины Витт, но образ одинокой женщины на льду меня не очень прельщает», — сказал Уткин.

При этом он считает, что раньше женское одиночное катание было в тени выступлений мужчин. По мнению Уткина, женщины только сейчас начали выдерживать конкуренцию с мужским катанием.

«Ранее девушки меньше прыгали и медленнее катались. Им доставалось меньше ролей, чем мужчинам. Так сложилось исторически, но я остаюсь заложником своих вкусов», — рассказал Уткин в интервью Sports.ru.

Катарина Витт — олимпийская чемпионка 1984 и 1988 годов в женском одиночном катании. Кроме этого, в ее активе четыре золота чемпионатов мира и шесть победных подиумов на первенствах Европы.

Напомним, ранее определилась победительница чемпионата России по фигурному катанию. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».