В Татарстане определили сроки любительской и спортивной охоты

В Татарстане внесли изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории республики, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения. Указ сегодня подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Документ определяет сроки любительской и спортивной охоты. Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального публикования.

В августе президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, ограничивающий возможность охотиться на несколько видов птиц и животных на территории республики. Вносимые изменения предполагают запрет на охоту на глухаря в летне-осенне-зимний сезон охоты 2020 года, а также весенний период 2021 года.



Татьяна Леухина