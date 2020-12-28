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В Татарстане определили сроки любительской и спортивной охоты

14:22, 28.12.2020 1
В Татарстане определили сроки любительской и спортивной охоты
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане внесли изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории республики, за исключением особо охраняемых территорий федерального значения. Указ сегодня подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Документ определяет сроки любительской и спортивной охоты. Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального публикования.

В августе президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, ограничивающий возможность охотиться на несколько видов птиц и животных на территории республики. Вносимые изменения предполагают запрет на охоту на глухаря в летне-осенне-зимний сезон охоты 2020 года, а также весенний период 2021 года.

    Татьяна Леухина
    ОбществоВласть Татарстан
    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 15:11
      Когда будет ликвидировано это варварство-узаконенное убийство свободных животных ради потехи?Неужели эти люди (люди ли?) считают себя высокоморальными созданиями? Ведь понятно же,что они по природе своей трусы-пусть без ружья попробуют пойти против волка. Убивать ради удовольствия беззащитного гуся или зайца-это очень низко,не по человечески.
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