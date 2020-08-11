Минниханов ограничил в Татарстане охоту на глухарей, тетеревов, куропаток и зайцев

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, ограничивающий возможность охотиться на несколько видов птиц и животных на территории республики.

Вносимые изменения предполагают запрет на охоту на глухаря в летне-осенне-зимний сезон охоты 2020 года, а также весенний период 2021 года. Исключение составляют охотничьи угодья «Азнакаевское», «Беркут», «Глухарь» и «Юкя».

Согласно документу, аналогичный запрет распространяется на охоту на тетерева. Здесь исключение составляют охотничьи хозяйства «Баганинское», «Верхнеуслонское», «Камско-Устьинское» и «Теньковское».

На серую куропатку запрещается охота в период летне-осенне-зимнего сезона 2020 года. Список исключений здесь намного шире.

Любительская и спортивная охота на зайца-русака запрещается в сезон охоты 2020/2021 года. Также имеется ряд исключений.

Кроме того, в параметры добавлен пункт, запрещающий охоту на кабанов с начала января по конец февраля всеми способами кроме охоты со стационарных вышек, расположенных на высоте не менее двух метров.

Ранее в Татарстане на год увеличили лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2020 года.